В Кремле ответили на вопрос об отказе от ЕГЭ

Возможность отказа от единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России не обсуждается властями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, никаких обсуждений на этот счет не ведется», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, обсуждается ли всерьез возможность отмены ЕГЭ.

При этом он признал, что «точки зрения [по данному вопросу] высказываются, в том числе экспертные, авторитетные точки зрения».

«Но каких-то обсуждений на этот счет нет», – подчеркнул Песков.

Напомним, 29 октября замминистра науки и высшего образования Марина Боровская заявила, что Минобрнауки повысило минимальные баллы ЕГЭ для всех своих подведомственных вузов, что предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в России».