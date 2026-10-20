Буркина-Фасо вернула отмененную восемь лет назад смертную казнь

Tекст: Валерия Городецкая

Парламент поддержал законопроект о восстановлении высшей меры наказания в стране, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Radio Omega. «Восстановление смертной казни – это вынужденный шаг, направленный на искоренение террористической угрозы и предательства в рядах сил безопасности», – заявил министр юстиции Буркина-Фасо Эдасо Родриг Байала.

По его словам, высшая мера наказания будет грозить тем, кого признают виновными в государственной измене, террористической деятельности и военных преступлениях. Министр подчеркнул, что мера призвана укрепить общественный порядок и защитить граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе вооруженные силы стран Сахеля атаковали террористов на северо-востоке Мали.

В прошлом году президент России Владимир Путин пообещал продолжить поддержку Буркина-Фасо в борьбе с террористической угрозой.