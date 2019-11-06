Во ФСИН заявили о соответствии российских колоний британским стандартам

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко сообщил, что Великобритания впервые экстрадировала заключенных в Россию. Таким образом было признано, что условия российских колоний соответствуют английским стандартам.

«Этого не было никогда. Перед тем, как выдавать, приезжают оттуда эксперты, они смотрят, соответствует, не соответствует, мерят линейкой, нюхают носом, какой запах, изучают, как обстановка», – сказал Максименко в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в итоге доклады экспертов позволили суду разрешить выдачу заключенных. «В российских тюрьмах не хуже, как минимум, чем в английских, это основное условие выдачи. Должно быть не хуже и соответствовать стандартам Евросоюза», – отметил Максименко.

Он также заявил, что иностранные партнеры «в один голос» отмечают улучшение условий в российских тюрьмах. «Говорят, что это заставляет их снять шляпу перед теми людьми, которые работают в нашей тюремной системе», – добавил Максименко.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы в Москве будут построены три новых следственных изолятора, один из них заменит старейший СИЗО столицы «Бутырка».