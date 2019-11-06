Численность армии Литвы решено увеличить на 25%

Правительство Литвы одобрило законопроект, согласно которому численность личного состава армии к 2024 году увеличится на четверть – с 21 тыс. 290 до 26 тыс. 850.

Число профессионалов в армии решено увеличить как минимум до 11 тыс. 400 военных и максимум – до 15 тыс. 600. Сейчас профессиональный состав армии – 10 тыс. 618, передает «Интерфакс».

В октябре сообщалось, что в Литву прибыла тяжелая техника батальона армии США, которая пробудет в стране полгода.

В июле National Interest писал, что вероятность «российской агрессии» против Литвы невысока, в прибалтийской республике сохраняется антироссийская истерия и идет подготовка к войне.