Американские СМИ оценили подготовку Литвы к войне с Россией

Несмотря на то, что вероятность «российской агрессии» против Литвы невысока, в прибалтийской республике сохраняется антироссийская истерия и идет подготовка к войне, пишет американский журнал National Interest.

Автор статьи отмечает, что Литва беспокоится из-за того, как за последние годы улучшилась российская армия и усилилась обороноспособность Калининградской области, которая граничит с республикой на северо-востоке. Власти республики осознают, что вероятность нападения России «невысокая», однако некоторые до сих пор продолжают верить в то, что Москва расценивает Прибалтику как «временно потерянную территорию», передает РИА «Новости» содержание статьи американского издания.

Так, в министерстве обороны Литвы сообщили, что в соседнем российском регионе располагаются 20 тыс. человек личного состава, включая морскую пехоту. По мнению военного ведомства республики, Россия может нанести массивный сухопутный удар по территории Литвы с востока, с белорусской территории, всего в менее чем 20 милях от пригорода Вильнюса. В ведомстве также готовятся к тому, что для «нападения» Москва может задействовать дополнительные 120 тыс. человек из Западного военного округа, включая танковую армию.

Сама прибалтийская республика в настоящее время способна мобилизовать лишь 14 тыс. человек в сухопутных войсках и военно-морских силах, причем четыре тысячи из них только отслужили срочную службу в девять месяцев. Кроме того, Литва возлагает надежды на пять тысяч волонтеров и 1,3 тыс. солдат из Германии, Нидерландов и Чехии в рамках программы «Расширенное передовое присутствие НАТО».

За последние шесть лет прибалтийская республика утроила военный бюджет – он вырос до 2% от ВВП. Эти деньги направляются на улучшение основных сухопутных сил – механизированную бригаду и моторизованную бригаду.

По мнению автора статьи, в случае войны Литва уйдет в оборону в надежде на подкрепление от Североатлантического альянса. Сейчас минобороны и министерство транспорта республики работают над увеличением скорости допуска союзнических войск на территорию республики: улучшают пропускную способность порта в Клайпеде и расширяют железную дорогу из Польши до основного места базирования механизированной бригады.

Кроме того, Литва надеется на размещение американских войск на своей территории.

Ранее в НАТО опубликовали доклад, в котором говорилось, что через Прибалтику Россия способна «разрушить архитектуру безопасности Европы». При этом риск конфликта между альянсом и Россией оценивался как низкий. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что кроется за подобными стратегиями и к каким реальным последствиям они могут привести.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД