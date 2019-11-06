Умер писатель и критик Лев Аннинский

Литературный критик, писатель, публицист Лев Аннинский умер в возрасте 85 лет, сообщил литературовед, телеведущий Александр Архангельский.

«Умер Лев Аннинский. Если кого из советских критиков и знали широкие читающие массы, то его. И он едва ли не первым в своем поколении научился ставить правильные слова в правильном порядке, то есть писать легко и вольно, что потом станет нормой, но эту норму задал он – вместе с двумя- тремя сверстниками», – передает ТАСС сообщение Архангельского в Facebook.

Он добавил, что работал с Аннинским в журнале «Дружба народов».

«Сам он к себе относился критично, ему странным образом понравились жестковатые слова (кажется) Георгия Владимова о том, что у «Левы» короткое дыхание, он боится набрать в легкие воздуху, потому что их разорвет. Почти с гордостью пересказывал... А еще жаль, что ему не дали блистательную книгу о Льве Толстом и кинематографе назвать «Охота на Льва», навязали советское, гладкое. Там был и двойной смысл, автобиографический. Мир ловил Льва Аннинского в свои силки, а Лев уклонялся, и хитро косил глазом. Вечная память», – написал Архангельский.

Аннинский родился 7 апреля 1934 года в Ростове-на-Дону. Окончил филологический факультет МГУ, после чего был распределен в аспирантуру.

Работал в журнале «Советский Союз» (1956-1957), в «Литературной газете» (1957-1960), в журнале «Знамя» (1960-1967), в Институте конкретных социологических исследований АН СССР (1968-1972), журналах: «Дружба народов» (1972-1991 и с 1993 член редколлегии), «Литературное обозрение» (1990-1992), «Родина» (с 1992), в течение короткого времени был одновременно главным редактором журнала «Время и мы» (1998).

Автор и ведущий циклов передач «Серебро и чернь», «Медные трубы», «Засадный полк», «Мальчики державы», «Охота на Льва», передачи «Я жил. Я звался Геркулес» на телеканале Культура.

Несколько раз становился лауреатом Национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинациях: «Лучший сценарист», «Телевизионный документальный сериал». Удостоен премии имени Александра Невского «России верные сыны» (2006), независимой литературной премии имени Корнилова (2009), премии Правительства России в области культуры за двухтомник «Красный век» (2010), Международной Лермонтовской премии в области литературы (2011). Входил в состав жюри литературной премии «Ясная Поляна».