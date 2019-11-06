Минстрой собрался переписать Градостроительный кодекс

Существующий Градостроительный кодекс стал «нечитаем», возникла необходимость его переписать, заявил замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков.

«Градостроительный кодекс перестаёт регулировать рынок и становится совсем низкоуровневым документом с точки зрения значимости. Более того, его перестают читать, потому что он нечитаем. Он утрачивает свою роль и значимость, а это значит, что встаёт вопрос о том, что давайте мы его переписывать будем», – передает РИА «Новости» слова Волкова.

Он отметил, что эта задача еще не поставлена ведомством, но она «очень амбициозная».

«Переписывать, это значит создавать новый кодекс, новую версию кодекса. Она должна быть сильно короче, заметно лаконичнее», – сказал замминистра.

Напомним, ранее «Единая Россия» обсудила поправки к законодательству об общественных слушаниях при принятии градостроительных решений. Единороссы намерены не допустить повторения случаев, когда «на территории школ, например, вырастают многоэтажные дома». Усилить роль граждан при принятии градостроительных решений ранее поручил президент Владимир Путин.