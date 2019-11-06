Назначен новый вице-спикер Совфеда

Совет Федерации на заседании утвердил на пост вице-спикера палаты главу комитета по бюджету и финансовым рынкам Николая Журавлева.

Кандидатуру Журавлева на пост вице-спикера палаты ранее поддержали на Совете верхней палаты, куда входит руководство СФ и главы комитетов, передает ТАСС.

Журавлев на посту вице-спикера будет отвечать за работу в сфере финансов и бюджетную политику.

Ранее Совфед досрочно прекратил полномочия вице-спикера палаты Евгения Бушмина, скончавшегося 6 октября после продолжительной болезни.

В Совете Федерации Бушмин с 2005 года представлял исполнительный орган государственной власти Ростовской области. Его полномочия должны были истечь в сентябре 2020 года.