На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.29 комментариев
Саратовский аэропорт Гагарин объявил временные ограничения полетов
Саратовский аэропорт Гагарин ввел временные ограничения полетов, заявил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Саратов, аэропорт Гагарин: введены ременные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в сообщении.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Росавиация утром четверга сняла ограничения с работы аэропорта Волгограда.