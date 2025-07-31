Саратовский аэропорт Гагарин объявил временные ограничения полетов

Комика Хрусталева сняли с рейса Калининград - Москва за дебош

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, Хрусталев находился в состоянии алкогольного опьянения, громко выражался нецензурной лексикой и оскорблял других пассажиров. Кроме того, он вступил в конфликт со стюардессой.

Из-за произошедшего рейс был задержан, а в отношении Хрусталева составлен административный протокол.

Хрусталев является актером, комиком и телеведущим, а также бывшим участником КВН и Comedy Club.

Ранее бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после того, как он отказался пересесть с аварийного ряда на другое место, что привело к конфликту с бортпроводницей.