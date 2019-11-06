Зеленский велел внедрить на Украине управление войсками по стандартам НАТО

До конца 2019 года необходимо внедрить в войсках Украины объединенную систему руководства и управления, отвечающую стандартам НАТО, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Кроме того, Зеленский поручил руководителю военного ведомства страны Андрею Загороднюку создать военную полицию, сообщается на сайте президента Украины.

Также президент Украины хочет до конца года увидеть концепцию объединенного реестра ветеранов. Министерство по делам ветеранов должно представить проект технического задания платформы «Е-ветеран».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об унижении Зеленского на заседании совета Украина – НАТО.

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