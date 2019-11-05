Водительские права Брежнева собрались продать за 1,5 млн рублей

Аукционный дом «Литфонд» сообщил, что собирается выставить на торги водительское удостоверение Леонида Брежнева на управление всеми видами транспорта.

«Мотоциклы, легковые и грузовые автомобили, автобусы – Леонид Ильич мог управлять всем», – говорится в описании лота.

С удостоверением на торги выставлен талон предупреждений, в котором отмечались нарушения водителя, передает «Интерфакс».

Уточняется, что лот находится в «отличном состоянии», документы заламинированы.

Удостоверение было выдано «10 декабря 1976 года – практически в день 70-летия Леонида Ильича». Со ссылкой на «свидетельство сдатчика» сообщается, что это был «шуточный подарок», который сделал Брежневу его зять – руководитель МВД Николай Щелоков, передает ТВЦ.

Лот оценивается примерно в 1,35–1,5 млн рублей.