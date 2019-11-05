Мемориальную доску в честь капитана СС установили на Украине

В городе Калуш в Ивано-Франковской области открыли мемориальную доску в честь гауптштурмфюрера из дивизии CC «Галичина», сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«В Калуше торжественно открыли мемориальную доску в честь гауптштурмфюрера дивизии СС «Галиция» Дмытра Палиива. На архивном фото Палиив в нацистской форме рядом с трибуной и скульптурой Гитлера», – написал Долинский в своем Facebook.

По данным издания «Страна.ua», 19 мая 2011 года с разрешения Львовского городского совета и мэра памятная табличка в честь Дмитрия Палиива была установлена на доме, где он прожил несколько лет.

Ранее на Украине в городе Золочев во Львовской области торжественно перезахоронили 29 солдат из дивизии СС «Галичина».

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