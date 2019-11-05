Суд объяснил включение ФБК в список иностранных агентов

Замоскворецкий суд Москвы объяснил, почему включил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список иностранных агентов.

Из судебного решения следует, что ФБК включили в список иностранных агентов после того, как на счета фонда и его директора Ивана Жданова поступило два перевода почти на 140 тыс. рублей из Испании и около 3 тыс. рублей из США.

«Фонд имел возможность возвратить иностранным источникам полученные от них денежные средства. Даже несмотря на то, что на денежные средства наложен арест в рамках уголовного дела, у фонда имелась возможность совершить определенные действия, направленные на возврат указанных денежных средств», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

В суде отметили, что ФБК такой возможностью не воспользовался, что расценивается как принятие указанных денег.

В октябре Минюст включил ФБК Алексея Навального в список НКО-иноагентов. Сообщалось, что решение не связано с расследованием, которое проводит в отношении фонда Следственный комитет. Позже СК нашел подтверждение получения ФБК средств от иностранных источников.

Врио директора департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Владимир Титов сообщил, что в 2019 году ФБК получил несколько траншей на 140 тыс. рублей, в том числе из Испании.

Несмотря на решение суда Алексей Навальный продолжает настаивать, что не получает финансирования из-за рубежа. Юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло указал на несоответствие заявлений Навального фактам.