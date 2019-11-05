Греция выступила за улучшение отношений между Россией и ЕС

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5 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 12:22  |  vz.ru
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Немцев удивила сила российского рубля

Западные инвесторы любят рубль и российские облигацииФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Несмотря на годы геополитического давления на Россию, российский рубль в 2019 году сумел заметно укрепиться. Об этом пишет авторитетное немецкое издание Focus. На рубль перестали влиять как западные санкции, так и колебания цен на нефть. Впрочем, российские аналитики чрезмерный оптимизм немцев разделяют не до конца. Подробности...
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Выучила ли Россия уроки последнего царя

Великий князь Николай Александрович (слева) с отцом, Александром Третьим (справа). В ногах у императора сидит великий князь Михаил Александрович, в марте 1917-го не принявший корону из рук брата Фото: общественное достояние
125 лет назад в Крыму скоропостижно скончался император Александр III и на престол вступил его сын Николай, ставший последним русским императором. Спустя 22 года его вынудят отречься от трона, а Россия погрузится в смуту, самую страшную за всю ее историю. Как его правление, так и отречение и последующие события до сих пор вызывают самые горячие споры. Подробности...
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Американские старообрядцы начали осваивать Россию

За долгие годы жизни на чужбине старообрядцы не растеряли ни своей веры, ни любви к РоссииФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Живущие в Америке старообрядцы возвращаются на историческую родину. Владимир Путин предоставил российское гражданство нескольким главам старообрядческих общин из США, Бразилии, Боливии и Уругвая. Всего переехать в Россию планируют уже более двухсот человек. И для этого у них есть весьма веские причины. Подробности...
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Эрдоган играет с Москвой и Вашингтоном

Эрдоган вновь проявил ближневосточную хитростьФото: Murad Sezer/Reuters
Турецкие чиновники вновь начали заигрывать с Москвой и Вашингтоном по вопросам военно-технического сотрудничества. В один день Анкаре удалось подвергнуть сомнениям поставки второй партии ЗРК С-400 и призвать Штаты к обсуждению продажи Турции истребителей F-35. По мнению экспертов, президент Эрдоган таким образом пытается играть на противоречиях двух стран, которые вынуждены с этим мириться. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Ждем русский национализм здорового человека

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Вот я вполне себе русский националист. Но демонстрировать в России свою русскость – это то же, что здоровому мужику в средней группе детского сада демонстрировать свои силы. Подробности...
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На воплощении мечты о Камчатке можно сэкономить

Андрей Манчук, политолог
Камчаткой восхищаются все, но мало кто там бывал. Так ли уж недоступна русская Огненная Земля? Мы с друзьями недавно оттуда вернулись, и вывод такой: путешествие по Камчатке вполне доступно, просто организовывать его надо с умом. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

Зачем России Черный континент

Герман Садулаев, писатель, публицист
Третья мировая война, если она, не дай бог, состоится, будет не войной между социалистическим лагерем и капиталистическим концлагерем, не между христианским Западом и мусульманским Востоком. Это будет война между Китаем и Индией. За Африку. Подробности...
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      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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      Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве

      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
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              Греция выступила за улучшение отношений между Россией и ЕС

              5 ноября 2019, 11:44

              Текст: Евгения Шестак

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              Греция поддерживает инициативы по улучшению отношений между Евросоюзом и Россией, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.

              Переговоры министров иностранных дел России и Греции Сергея Лаврова и Никоса Дендиаса запланированы на 6 ноября в Москве, передает РИА «Новости».

              По словам Дендиаса, это будет его первая встреча с Лавровым. Глава МИД Греции рад, что удастся подробно обсудить вопросы двусторонних отношений. 

              «Греция и Россия сохраняют исторические узы дружбы и сотрудничества. Неизменное стремление нашей страны – дальнейшее укрепление хороших отношений сотрудничества с российской стороной на основе взаимного уважения и равенства», – заявил министр.

              Он добавил, что Греция даже в трудное время в отношениях с Западом вела диалог с Россией.

              По словам министра, Греция одна из тех стран, что больше всего пострадали от антироссийских санкций, наиболее сильно это коснулось сельхозпродукции.

              Дендиас считает, что ЕС должен поддерживать хорошие отношения и открытые каналы связи с Россией.

              «Наша страна рассматривает Россию как неотъемлемую часть архитектуры европейской безопасности и стремится внести позитивный вклад в диалог с Россией. Мы поддерживаем инициативы, направленные на улучшение отношений между ЕС и Россией, подчеркивая при этом необходимость полной реализации международного права», – сказал министр.

              Ранее результаты исследования аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» показали, что в Австрии, Греции и Словакии большинство жителей считают санкции против России «слишком жесткими».


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