Греция выступила за улучшение отношений между Россией и ЕС

Греция поддерживает инициативы по улучшению отношений между Евросоюзом и Россией, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.

Переговоры министров иностранных дел России и Греции Сергея Лаврова и Никоса Дендиаса запланированы на 6 ноября в Москве, передает РИА «Новости».

По словам Дендиаса, это будет его первая встреча с Лавровым. Глава МИД Греции рад, что удастся подробно обсудить вопросы двусторонних отношений.

«Греция и Россия сохраняют исторические узы дружбы и сотрудничества. Неизменное стремление нашей страны – дальнейшее укрепление хороших отношений сотрудничества с российской стороной на основе взаимного уважения и равенства», – заявил министр.

Он добавил, что Греция даже в трудное время в отношениях с Западом вела диалог с Россией.

По словам министра, Греция одна из тех стран, что больше всего пострадали от антироссийских санкций, наиболее сильно это коснулось сельхозпродукции.

Дендиас считает, что ЕС должен поддерживать хорошие отношения и открытые каналы связи с Россией.

«Наша страна рассматривает Россию как неотъемлемую часть архитектуры европейской безопасности и стремится внести позитивный вклад в диалог с Россией. Мы поддерживаем инициативы, направленные на улучшение отношений между ЕС и Россией, подчеркивая при этом необходимость полной реализации международного права», – сказал министр.

Ранее результаты исследования аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» показали, что в Австрии, Греции и Словакии большинство жителей считают санкции против России «слишком жесткими».