Россияне высказались о профессии разведчика

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян ко Дню военного разведчика и выяснил, что около 20% опрошенных хотели бы, чтобы их дети или внуки в будущем выбрали профессию разведчика.

«Каждый пятый россиянин (20%) в ходе опроса сказал, что хотел бы, чтобы его дети или внуки стали разведчиками», – сказано на сайте ВЦИОМ.

Во время опроса также удалось выяснить, что россияне высоко оценивают профессию разведчика. Уважение, которым пользуются в обществе представители этой профессии, респонденты оценили в 4,32 балла из 5 возможных, доходность и уровень зарплаты – в 4,10 балла, а влиятельность – в 4,02 балла.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 31 октября среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью.

Ранее россияне назвали самых популярных российских разведчиков.