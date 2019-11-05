Россияне назвали самых популярных разведчиков

Самыми известными в России разведчиками оказались Рихард Зорге, Макс Отто фон Штирлиц (Максим Исаев), Николай Кузнецов и Владимир Путин, следует из данных опроса ВЦИОМ, проведенного ко Дню военного разведчика (5 ноября).

По данным социологов, чаще всего на вопрос, каких иностранных или российских разведчиков знают респонденты, те называли Зорге – 15%, Исаева (Штирлица) – 8%, Кузнецова – 5%, Путина – 4%, передает РИА «Новости».

Также среди разведчиков россияне назвали имя Рудольфа Абеля (3%), Кима Филби (3%), Анны Чапман и Сергея Скрипаля (по 1%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 31 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов.

Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В октябре газета ВЗГЛЯД рассказывала, как чешская контрразведка обнаружила «шпионскую сеть России».