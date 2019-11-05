Власти Хабаровского края решили помочь вывезшему детей из Швеции россиянину

Власти Хабаровского края окажут помощь россиянину Денису Лисову, который вывез своих детей из Швеции и намерен приехать в Хабаровск.

«Сейчас краевыми властями в оперативном режиме решается вопрос покупки авиабилетов из Москвы до Хабаровска. Семья будет доставлена в Хабаровск, а после – к родственникам, которые проживают в селе Скворцово. Также будет оказана материальная помощь. Вопрос суммы сейчас решается», – сообщили в пресс-службе правительства региона, передает РИА «Новости».

Отмечается, что семье окажут помощь в оформлении пособий, пенсий по потере кормильца, если они ее еще не получают, а также с оформлением детей в детский сад и школу.

Напомним, 3 ноября Денис Лисов и три его дочери Алиса (4 года), Серафима (6 лет) и Софья (12 лет) прилетели в Москву из Варшавы.

Ранее Окружной суд Варшавы отказал Швеции в выдаче Лисова, вывезшего из страны троих своих детей. Судья сослался на то, что в Швеции дети были помещены «в семью мусульман с чуждой для девочек культурой, питанием и так далее», а угроза нового расставания с отцом ухудшает психологическое здоровье его дочерей.

Лисов был задержан пограничной службой Польши при попытке вывезти своих детей в Россию в апреле 2019 года. Перед этим он забрал трех дочерей из приемной семьи мусульман в Швеции и вывез их на пароме в Польшу. В этой стране он попросил статус беженца.

В приемную семью мусульман детей отдали, так как мать тяжело заболела, а отец якобы не мог справиться с уходом.