Киев призвал мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей

|
5 ноября, вторник | Последнее обновление — 09:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Украина нашла в ЕС нового союзника в борьбе против «Северного потока – 2»
Разделы
Немцев удивила сила российского рубля
Выучила ли Россия уроки последнего царя
Ракета «Ангара» пошла на снижение
Католическая церковь теряет власть над деньгами
Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов
Ждем русский национализм здорового человека
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Вот я вполне себе русский националист. Но демонстрировать в России свою русскость – это то же, что здоровому мужику в средней группе детского сада демонстрировать свои силы. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
На воплощении мечты о Камчатке можно сэкономить
Андрей Манчук, политолог
Камчаткой восхищаются все, но мало кто там бывал. Так ли уж недоступна русская Огненная Земля? Мы с друзьями недавно оттуда вернулись, и вывод такой: путешествие по Камчатке вполне доступно, просто организовывать его надо с умом. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
Зачем России Черный континент
Герман Садулаев, писатель, публицист
Третья мировая война, если она, не дай бог, состоится, будет не войной между социалистическим лагерем и капиталистическим концлагерем, не между христианским Западом и мусульманским Востоком. Это будет война между Китаем и Индией. За Африку. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
В России празднуют День народного единства
В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентовПодробности...
Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве
В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлеченияПодробности...
Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову
В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью историиПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook