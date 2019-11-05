Киев призвал мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль призвала мировое сообщество надавить на Москву в связи с задержанием кораблей после провокации Киева в Керченском проливе.

«Россия умышленно продолжает нарушать нормы и принципы международного права. Пока корабли не будут, безусловно возвращены под контроль Украины, давление на Россию должно быть продолжено», – написала Зеркаль в Facebook.

По ее словам, Киев семь раз просил Москву вернуть задержанные корабли, но ни на один из запросов украинская сторона не получила ответа.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник сообщил, что Киев вновь направил России ноту, в которой содержится требование указать, где и когда можно забрать корабли, задержанные в прошлом году во время инцидента в Керченском проливе. В Совфеде в ответ назвали условие диалога о передаче Украине задержанных Россией кораблей.

В октябре Пристайко заявил, что Россия «в ближайшее время» вернет Украине корабли, которые задержала при нарушении ими российской границы в Керченском проливе.

Напомним, Киев обвинил Москву в «обмане» Международного трибунала по морскому праву, который требовал от России освободить украинских моряков и военные корабли.