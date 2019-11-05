В США пожаловались на «опасную зависимость» от российских ракетных двигателей

США все еще не избавились от зависимости от российских ракетных двигателей РД-180, пишут американские СМИ.

Как пишет National Interest, большинство американцев понятия не имеют о том, что Пентагон использует для космических запусков ракеты с российскими двигателями, передает РИА «Новости».

NI приветствует решение Конгресса США, который обязал ВВС страны к 2023 году преодолеть «опасную зависимость от неприятеля», заменив РД-180 американскими аналогами.

Однако при этом США, вероятно, не откажутся от РД-180 как минимум до 2024 года, пишет издание, а возможно, российские двигатели продолжат использовать и дольше. Для этого в закон могут добавить понятие «альтернативный носитель» – из альтернатив у США есть только российские двигатели. На такой шаг США пойдут, если не получат американский двигатель к 2022 году.

NI призывает власти страны не допускать отсрочки, чтобы не усиливать позиции России, подрывая нацбезопасность США.

В конце октября НПО «Энергомаш» отправил в США новую партию двигателей РД-180.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД