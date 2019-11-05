Турция нашла в Сирии «золотую жилу» для разведки против ИГ

Турецкие власти задержали Расмию Авад, сестру ликвидированного лидера террористической организации «Исламское государство*» Абу Бакра аль-Багдади, сообщил высокопоставленный чиновник.

В понедельник 65-летнюю Авад задержали в сирийской провинции Алеппо. Ее подозревают в связях с ИГ*. Вместе с Авад задержаны ее супруг, пятеро детей и невестка, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters и Associated Press.

Источник назвал задержание «золотой жилой для разведки». Он полагает, что знания Авад могут сильно «расширить понимание» ИГ и «помочь поймать еще больше негодяев».

Совершеннолетние задержанные уже допрошены.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ликвидации аль-Багдади.

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