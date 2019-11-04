Россиянина задержали в Испании за контрабанду кокаина

Гражданин России, которого ранее Перу объявила в международный розыск из-за обвинений в контрабанде наркотиков, задержан в Испании.

Россиянин был задержан в порту Тарифы (провинция Кадис, автономное сообщество Андалусия), где был вынужден пришвартоваться из-за плохих погодных условий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы управления Национальной полиции в Кадисе.

«Этот российский гражданин путешествовал на своем паруснике, попросил разрешения пришвартоваться в порту Тарифы, и получил его. Но когда он захотел покинуть территорию порта и выйти в город, его начали проверять. По полицейским базам выяснилось, что есть ордер Интерпола – на основании запроса перуанских властей, которые его разыскивают в связи с перевозкой кокаина», – сказал представитель полиции.

Отмечается, что 52-летний мужчина плавал по Средиземного морю и направлялся в португальский город Портиман. Также на борту была женщина, гражданка России.

Сейчас мужчина находится в предварительном заключении. Вопрос о его экстрадиции будет рассмотрен Национальным судом Испании.

В Перу мужчину разыскивается из-за событий 2014 года. Тогда в его багаже в аэропорту был обнаружен кокаин, спрятанный в переносном радио. Согласно законам Перу, за подобное преступление может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Бали сотрудники таможни задержали четырех иностранцев, в том числе гражданку России, по подозрению в контрабанде наркотиков.