Россиянку задержали на Бали за контрабанду наркотиков

На остове Бали в Индонезии сотрудники таможни задержали четырех иностранцев, в том числе гражданку России, по подозрению в контрабанде наркотиков.

Отмечается, что задержаны две жительницы Таиланда, гражданин Франции и россиянка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Девушек из Таиланда задержали 13 октября в Международном аэропорту Денпасар на Бали. Спустя три дня были задержаны россиянка и француз. Информация в СМИ об этом появилась только сейчас.

В Индонезии действует строгое законодательство, согласно которому лицам, занимающимся контрабандой наркотиков, может грозить смертная казнь.

В мае сообщалось, что на Бали задержаны два гражданина России за нелегальное распространение наркотиков.