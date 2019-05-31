Посольство проверяет информацию о задержании россиян на Бали

Посольство России в Индонезии проверяет информацию о задержании двух россиян на острове Бали за нелегальное распространение наркотиков, сообщил пресс-атташе дипмиссии Денис Тетюшин.

Отмечается, что россияне, предположительно, вошли в состав группы из пяти иностранцев, передает РИА «Новости».

«Информация по задержанию россиян пока проверяется», – сказал дипломат.

Ранее Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы Индонезии сообщило, что на индонезийском острове Бали задержали за продажу кокаина и марихуаны двух граждан России, двух граждан Испании и гражданина США.

Среди задержанных трое мужчин и две женщины. Полиция подозревает, что все они участвовали в деятельности международного наркосиндиката и получали наркотики из-за границы.

В Индонезии действуют строгие законы о наркотиках, которые предусматривают наказания вплоть до смертной казни. Последний раз ее применили за торговлю наркотиками к осужденным в июле 2016 года, тогда казнили индонезийца и трех иностранных граждан.