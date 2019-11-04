В День народного единства активисты молодежки ОНФ познакомили россиян с народными традициями

«Нам удалось познакомить жителей области с играми народов России, а также их культурой и традициями в рамках отдельной викторины», – заявила газете ВЗГЛЯД координатор молодежного крыла ОНФ Алена Бойкова, комментируя состоявшееся во Владимирской области празднование Дня народного единства.

«Радует, что молодые ребята с каждым годом все серьезнее относятся ко Дню народного единства, понимая, что это не просто выходной или праздник для галочки. В принципе, любой человек знает, что Россия – многонациональная страна, но людям интересно, в чем же состоят особенности культуры и традиции наших соотечественников», – пояснила Бойкова.

По ее словам, сегодняшняя серия мероприятий позволила решить эту задачу, а победители викторины получили от организаторов акции различные призы.

Отметим, что молодежное крыло ОНФ в понедельник проводит мероприятия и акции по всей стране. Например, в Ненецком автономном округе активисты провели праздничный день под куполом чума в семейно-родовой общине коренных малочисленных народов Севера «ВЫ», куда пригласили представителей разных диаспор. Участники акции «Наш дом Арктика» также провели кулинарные мастер-классы по изготовлению традиционных блюд своих народов, рассказали об особенностях национальных культур и исполнили песни на разных языках.

А в Иванове на площадях Пушкина и Ленина активисты «Молодежки ОНФ» провели викторину на тему истории России. Случайные прохожие за оригинальные, интересные и полные ответы получили призы – значки, блокноты, ручки.

В то же время в Санкт-Петербурге ко Дню народного единства обратились к спорту, о чем газете ВЗГЛЯД рассказал один из лидеров ОНФ в Петербурге Антон Соловьев.

«У нас прошло несколько спортивных мероприятий: одно по гимнастике, а второе по плаванию. Причем речь идет о прикладном плавании, где школьники учились правилам спасения на воде», – пояснил Соловьев.

«Наше государство всегда прирастало за счет включения в состав России других народов, давая им равные права. Как раз способность жить вместе с другими нациями, а также объединяться перед внешней угрозой – это одна из наших особенностей. А физкультура и спорт тоже наилучшим образом объединяют людей», – отметил собеседник.

«И то, что молодые ребята научились в случае какой-то опасности помочь людям и принять необходимые меры – это очень правильно, особенно в День народного единства», – заключил Соловьев.

Напомним, 4 ноября по всей России отмечается День народного единства. В рамках празднования в регионах страны проходят патриотические акции, выставки, культурные фестивали, концерты и флешмобы, призванные познакомить граждан с традициями и искусством многочисленных народов России.

Президент Владимир Путин по сложившейся традиции возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. В церемонии возложения также приняли участие представители религиозных конфессий и молодежных организаций.

Кроме того, в понедельник на торжественном приеме в Кремле глава государства вручит премию за вклад в укрепление единства российской нации и ордена Дружбы иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами. Вечером 4 ноября в зале «Зарядье» Путин посетит концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, в котором примут участие лауреаты XVI Международного конкурса им. Чайковского.

Около 200 праздничных мероприятий проведут во всех регионах страны активисты Общероссийского народного фронта. Ожидается, что в патриотических акциях – тематических уроках, викторинах, квестах, флешмобах, спортивных состязаниях – примут участие порядка 160 тыс. человек.

День народного единства был включен в праздничный календарь 13 лет назад в память об одном из самых драматичных периодов отечественной истории, ставшем символом сплочения народа перед лицом сложностей и внешних угроз. Дата напоминает о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.