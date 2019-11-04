Мэром Кишинева избран социалист Ион Чебан

Лидером второго тура выборов мэра Кишинева стал вице-спикер парламента от пророссийской Соцпартии Ион Чебан.

В воскресенье прошел второй тур выборов мэра Кишинева. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов Чебан набрал 52,39% голосов, лидер проевропейской партии «Платформа «Достоинство и Правда», победитель досрочных выборов мэра в 2018 году Андрей Нэстасе набрал 47,61%.

Чебана с победой уже поздравили президент Молдавии Игорь Додон и глава парламента, лидер Партии социалистов Зинаида Гречаный, передает РИА «Новости».

Чебан сконцентрировал свою предвыборную программу на решении трех фундаментальных проблем. По его мнению, эти проблемы влияют на настоящее и угрожают будущему молдавской столицы. Речь идет об оттоке населения, примитивной и неконкурентоспособной экономике, а также о глубоком социальном расколе, сообщает Sputnik Молдова.

Также в воскресенье руководителей выбирали еще в 384 населенных пунктах Молдавии. В ЦИК сообщили, что не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.