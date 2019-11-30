Севшего за руль пьяным депутата «Единой России» исключат из партии

Депутат Госдумы Евгений Ревенко сообщил, что депутата заксобрания Пензенской области Владимира Вдонина исключат из фракции и партии «Единая Россия» за езду в пьяном виде и попытку предъявить поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры.

Ревенко рассказал, что Вдонин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «сел за руль автомобиля, наплевав на закон и безопасность других людей», кроме того, он «козырял поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры».

«Благодаря бдительности представителей ГИБДД и их оперативной реакции (за что им отдельное спасибо), возможной трагедии удалось избежать», – написал Ревенко в Instagram, назвав поведение пензенского депутата «вызывающим и аморальным».

«Вдонин должен быть наказан и жестко. Он будет исключен из партии и выведен из состава нашей фракции. Кроме, того я возьму разбирательство этого вопиющего случая под личный контроль!» – добавил Ревенко, напомнив при этом слова Владимира Путина, который на съезде партии отметил, что «лидер – это тот, кто показывает пример, ведет за собой, спрашивает с себя строже, чем с других», а те члены партии, кто нарушил закон, должны отвечать по всей строгости.

«Именно поэтому Владимир Вдонин будет исключен из партии и выведен из фракции. Считаю, что коллеги из регионального отделения ЕР должны оперативно собраться и принять соответствующее решение», – заключил Ревенко.

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