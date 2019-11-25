Депутат насмерть сбил подростка в Марий Эл

В Республике Марий Эл сельский депутат сбил насмерть 16-летнего подростка, парламентария арестовали, сообщает региональное следственное управление СК.

Согласно данным следствия, «вечером 19 ноября в селе Сотнур Волжского района Республики Марий Эл депутат, управляя автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и, не справившись с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на 16-летнего подростка», сообщается на сайте ведомства.

Потерпевший умер на месте происшествия от полученных травм. По ходатайству следствия подозреваемого заключили под стражу.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Напомним, депутат Госдумы Николай Герасименко летом 2019 года сбил мотоциклиста, а после покинул место аварии, однако сам он эту информацию опроверг. Позже Госдума лишила депутата Герасименко неприкосновенности после ДТП, а суд лишил его водительских прав.