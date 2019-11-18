Депутата Госдумы лишили водительских прав на 1,5 года

Гагаринский суд Москвы лишил водительских прав на 1,5 года депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего мотоциклиста в Москве.

«Признать Герасименко виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях, назначить ему административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев», – сказала судья Татьяна Басихина, передает РИА «Новости».

Напомним, Герасименко сбил мотоциклиста, а после покинул место аварии, однако сам он эту информацию опроверг. Позже Госдума лишила депутата Герасименко неприкосновенности после ДТП.