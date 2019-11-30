МЧС предупредило о сильной гололедице в Москве

В МЧС предупредили о сильной гололедице с вечера субботы до утра воскресенья в Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, 30 ноября с 21.00 до 10.00 1 декабря местами в Москве ожидается небольшой снег, усиление ветра до 15 метров в секунду, гололедица, на отдельных участках дорог сильная», – сказано в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

В связи с этим в МЧС порекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать обгонов, а также не парковать автомобили около деревьев или непрочных конструкций. А пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями.

Ранее москвичам пообещали первую зимнюю оттепель.

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