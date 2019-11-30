Пугачева раскрыла «стыдную правду» об отношении к поклонникам

Алла Пугачева призналась, что не скучает по энергии, которую получает от поклонников во время концертов, по новым песням и композиторам. Певица заявила, что за все это «заплатила очень дорогой ценой».

«Мне стыдно признаться, но я уже не скучаю, потому что я при всей любви к зрителю и концертам своим, и песням новым, и композиторам, которые мне написали все эти замечательные песни, за это заплатила очень дорогой ценой», сказала Пугачева в интервью Первому каналу. Ее слова передает РИА «Новости»

«У меня никогда не было нормальной семьи – я вообще не понимала, что это такое. У меня не было возможности жить той жизнью, которая мне представлялась в мечтах», – посетовала Пугачева.

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Сейчас, рассказала артистка, у нее сложилась прекрасная семья и нет времени скучать по сцене. «Просто я положила это, как в сейф, в свое сердце», – сказала певица.

По ее словам, в моменты грусти, которые «бывают в ее возрасте», она «открывает этот сейф», вспоминает зрительскую энергию, после чего «закрывает и живет дальше». Пугачева добавила, что отдача и любовь от ее поклонников дорогого стоит.

Напомним, на концерте в Минске Пугачева заявила, что если теперь и выйдет на сцену, то только в 80 лет.