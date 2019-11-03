Генсек НАТО оценил возможность исключения Турции из альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса из-за ее операции на севере Сирии.

В интервью Bild am Sonntag Столтенберг заявил, что механизма исключения из НАТО не существует.

«В НАТО, в отличие от Европейского союза, нет механизмов для того, чтобы принимать меры по отношению к участникам. НАТО – площадка, на которой все союзники могут обмениваться мнениями честно и открыто», – приводит его слова ТАСС.

Столтенберг назвал Турцию «важным союзником», внесшим существенный вклад в борьбу с «Исламским государством*» (запрещенная в России террористическая группировка).

Согласно результатам опроса института YouGov, большинство жителей Германии – 58% – поддержали бы возможное исключение Турции из НАТО на фоне ее операции в Сирии, 18% выступили против.

В конце октября лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась за приостановку членства Турции в Североатлантическим альянсом в связи с проводимой ею операцией на северо-востоке Сирии.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что турецкая операция в Сирии раскалывает НАТО.

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