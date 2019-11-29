Газета ВЗГЛЯД готовит к запуску новую мобильную версию сайта

Газета ВЗГЛЯД готовит обновление мобильной версии сайта издания.

С новой мобильной версией сайта газеты ВЗГЛЯД можно заранее ознакомиться по ссылке.

По желанию пользователи могут вернуться на старую версию сайта. Она будет доступна еще некоторое время. Однако после тестового периода старая версия дизайна для мобильных телефонов будет полностью отключена.

Редакция будет признательна читателям за отзывы и замечания касательно новой мобильной версии, их можно отправлять по адресу dizain@vz.ru. Кроме того, замечания и предложения можно также оставлять на нашем форуме в ВКонтакте или в чате в «Телеграм».