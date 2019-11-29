В Тбилиси не разрешили открыть Центр русского языка и культуры

Директор Национальной библиотеки Грузии Георгий Кекелидзе заявил, что не допустит открытия Центра русского языка и культуры. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Кекелидзе сказал, что к нему обращались на этот счет представители российской стороны с предложением открыть в Национальной библиотеке такой центр наподобие уже имеющихся в ней англо-американского, французского, немецкого, итальянского и еврейского центров.

«Я тогда уже отказал, – заявил он. – В мировой практике открытие таких центров подразумевается именно в таких библиотеках. И если сейчас вновь встает этот вопрос, я публично отказываю».

При этом Георгий Кекелидзе сообщил, что в библиотеке надежно сохранен фонд книг на русском языке.

Первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский сообщил, что, по его информации, российская сторона говорит не об открытии центра, а о коммерческих курсах русского языка при визовом центре в Тбилиси.

По его словам, в Грузии знают культуру России.

«Думаю, было бы лучше, если бы сама Россия следовала такой культуре, которую представляли Пушкин, Достоевский и многие другие выдающиеся поэты и писатели», – заявил он.

Ранее сенатор Георгий Карасин заявил, что в середине декабря в Тбилиси планируется открыть Центр русского языка и культуры.