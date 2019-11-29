Путин и Лукашенко договорились о встрече до конца года

Президент России Владимир Путин договорился встретиться с белорусским коллегой Александром Лукашенко до нового года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока не буду делать официального объявления, но, собственно, вчера в Бишкеке было краткое общение между президентами Путиным и Лукашенко, и они условились, что до нового года они встретятся. Я не буду пока анонсировать, мы обязательно это сделаем в ближайшие дни», – приводит словам Пескова РИА «Новости».

Напомним, Путин накануне прибыл в Бишкек для участия в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД