Зеленский ввел в украинский армии новые звания по стандартам НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы», вводящий воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО, сообщили СМИ.

Как передает УНИАН, об этом свидетельствует информация, размещенная в карточке закона на сайте Верховной рады.

Соответствующий закон Рада приняла 17 октября. За это решение проголосовали 278 народных депутатов.

Как сообщает издание depo.ua, в украинской армии появятся звания «штаб-сержант», «мастер-сержант», «старший мастер-сержант», «главный мастер-сержант», а также корабельные воинские звания: «штаб-старшина» , «мастер-старшина», «старший мастер-старшина» и «главный мастер-старшина».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Украина станет членом НАТО.

Также он заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в принятие решения о членстве Украины в НАТО. По его словам, «у России нет права голоса», а также «юридической и реальной платформы, чтобы иметь какое-либо влияние на такое решение».

Напомним, 9 ноября Зеленский подписал указ, предусматривающий переход системы управления обороной страны на стандарты НАТО до конца 2019 года.

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