Победители конкурса «Лидеры России» запустили акцию «Елка желаний»

Победители конкурса «Лидеры России» в рамках общего собрания клуба «Эльбрус» дали старт предновогодней акции «Елка желаний» проекта «Мечтай со мной».

Около 200 победителей первого и второго сезонов конкурса «Лидеры России» сняли записки с «Елки желаний», установленной на общем годовом собрании клуба «Эльбрус». В рамках акции «Елка желаний» в период с 3 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года планируется исполнить две тысячи заветных желаний детей, находящихся без попечения родителей или с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также детей и пенсионеров старше 60 лет с ограниченными возможностями здоровья или состоянием здоровья, угрожающим их жизни. Свои желания они могут оставить до 15 декабря на сайте проекта ЕлкаЖеланий.рф.

Исполнить мечту может любой желающий. Для этого необходимо снять записку с одной из «Елки желаний», которые будут установлены в течение декабря в различных государственных организациях, на форумах и офисах компаний-партнеров проекта, таких как: Международный форум добровольцев, администрация президента, правительство, Государственная дума, Совет Федерации, мэрия Москвы, администрации субъектов России, Сбербанк, ВТБ, Роскосмос, «Росатом», Роснефть, Газпром, «Аэрофлот», Норникель, «Ростелеком», «Интер РАО», «Сибур-холдинг», АФК «Система», СТС Медиа, «Газпром-Медиа Холдинг», Mail.ru Group, Объединенная авиастроительная корпорация, Российские железные дороги и других.

Акция организована Всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной», стартовавшим в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, который исполняет заветные мечты детей (от трех до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Осенью 2018 года проект вошел в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и приобрел статус всероссийского, а в декабре того же года проект поддержал президент России, исполнив пять заветных желаний детей с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Участие в акции «Елка желаний» в рамках общего собрания клуба «Эльбрус» также приняли приглашенные на мероприятие наставники конкурса «Лидеры России»: первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко; председатель правления «Сибур-холдинг» Дмитрий Конов; заместитель председателя правительства Максим Акимов; министр науки и высшего образования Михаил Котюков; руководитель ФНС России Михаил Мишустин; председатель ЦИК России Элла Памфилова; заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая; председатель правления, генеральный директор «Газпром нефть» Александр Дюков; российский авиаконструктор и предприниматель, ректор Московского авиационного института Михаил Погосян; полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев; председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников; губернатор Орловской области Андрей Клычков, а также генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Ранее всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» помог исполнить три заветных мечты: 15-летнего Александра Сергеева из Пскова, 92-летней Надежды Маченковой из Ленинградской области и 11-летнего Артема Порфирьева из Чувашии.