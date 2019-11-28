Проект «Мечтай со мной» помог осуществить три заветных желания

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» помог исполнить еще три заветных мечты: 15-летнего Александра Сергеева из Пскова, 92-летней Надежды Маченковой из Ленинградской области и 11-летнего Артема Порфирьева из Чувашии.

15-летний Александр Сергеев давно мечтал посетить офис одной из ведущих технологических компаний мира – Google. В Москву на встречу новым впечатлениям он прилетел с мамой. В фойе офисного здания их встретил сотрудник компании Алексей. Саше провели экскурсию по ультрасовременному офису, который произвел на него огромное впечатление, рассказали о компании, показали комнаты релаксации и переговорные, которые были выполнены в разных тематиках: например, в переговорной «Почтальон Печкин» был установлен велосипед – такой же, как у героя известного мультфильма. Во время экскурсии Алексей много общался с Сашей, интересовался его целями, знаниями о компании Google, его увлечениями. Молодой человек рассказал Алексею, что знает языки программирования, умеет делать сайты и пишет статьи.

«Мне интересны места, где творится будущее. Я люблю создавать то, что люди могут оценить и что превзойдет другие работы. У меня это хорошо получается», – рассказал молодой человек.

За свою жизнь Саша борется уже 12 лет. Он и его мама, Анна Сергеевна, прошли через многое, болезнь отступила, наступила ремиссия. А значит, сейчас самое время заново мечтать и строить планы на будущее, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Еще одна мечта исполнилась в Ленинградской области. 92-летняя Надежда Маченкова, которая прошла всю войну и выжила в блокаду Ленинграда, всю жизнь мечтала посетить старейшую в Петербурге кондитерскую фабрику им. Самойловой. Еще будучи школьницей, Надежда Маченкова вместе с подругами любила по дороге в школу останавливаться у огромных окон этой фабрики и наблюдать как «женщины в белых халатах» колдовали у огромных печей.

«С этой фабрикой связано мое довоенное детство», – рассказала женщина.

Кондитерская фабрика им. Самойловой – одно из старейших петербургских предприятий, крупнейший производитель конфет, печенья и других различных сладостей. Само производство располагает двумя основными производственными цехами. В ходе экскурсии Маченковой рассказали историю появления шоколада в России и мире, как создавалась сама кондитерская фабрика Петербурга (157 лет назад ее основал Жорж Борман). Женщина прошлась по производству, узнала, как происходит разработка рецептур, внедрение в производство и контроль за качеством продукции. Маченкова не только увидела, как производят любимые с детства сладости, но и смогла попробовать зефир и теплое печенье прямо с конвейера. Ей также подарили сладкий подарок.

11-летний Артем Порфирьев из Чувашии – ярый поклонник футбола. Он всегда хотел побывать на матче футбольного клуба «Зенит» и встретиться с Артемом Дзюбой. Вместе с родителями мальчик приехал из Чебоксар в Казань на матч между ФК «Рубин» и ФК «Зенит», где и встретился с кумиром. На память у него остались фотография и автограф любимого игрока «Зенита». «Мечтаю стать умным как Черчесов и сильным как Дзюба», – сказала мальчик после встречи.

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», образованный в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные мечты детей (от трех до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Идея проекта – дать положительные эмоции и новые впечатления людям, которые переносят длительные медицинские процедуры. «Мечтай со мной» не дарит подарки и не занимается сбором средств на лечение, а воплощает в жизнь идеи, в реализации которых человек участвует сам. Осенью 2018 года проект вступил в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и приобрел статус всероссийского, а в декабре того же года проект поддержал президент России, исполнив пять заветных желаний детей с состоянием здоровья угрожающим жизни.