Минздрав назвал срок регистрации «Фризиума» в России

Производитель «Фризиума» подал заявление на регистрацию препарата в России, сообщила департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.

«10 октября началась экспертиза, в декабре будут сданы образцы, после этого в течение трех месяцев экспертиза завершится», – приводит ее слова РИА «Новости».

В Минздраве уточнили, что препарат на регистрацию подала компания «Санофи».

Напомним, в сентябре широко обсуждалась история с противосудорожным препаратом «Фризиум», в котором нуждаются от 2 до 3 тыс. российских детей, страдающих эпилепсией. Лекарство не было зарегистрировано в России.

Минздрав закупил 10 тыс. упаковок препарата. В конце октября «Фризиум» начали бесплатно выдавать в Москве.

Между тем в России установили новый порядок ввода в гражданский оборот препаратов для медицинского применения. Теперь вместо обязательной сертификации производители должны будут предоставлять данные в Росздравнадзор.

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