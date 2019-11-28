Опрос показал отношение белорусов к России

Согласно результатам масштабного опроса, почти 90% граждан Белоруссии выступают за союз или партнерство с России, о «враждебных» отношениях заявили лишь 0,2% белорусов, сообщают СМИ.

На вопрос, какие отношения с Россией они считают наиболее приемлемыми для Белоруссии, 57,6% ответили «союзнические»; 31,8% – «партнерские»; 10,2% – «нейтральные». Оставшиеся 0,2% считают, что отношения должны быть «враждебными». Столько же людей затруднились ответить на вопрос, пишет «Коммерсант».

Исследование проводил Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО в рамках проекта «Трансформации электорального поведения в регионах зарубежных стран, пограничных с Российской Федерацией: сравнительный пространственный анализ». Совершено более 7 тыс. звонков, собрано 500 полных анкет. Выборка – по всем регионам Белоруссии и по половозрастной структуре.

Также из опроса следует, что 21,4% граждан Белоруссии бывают в России несколько раз в год, 55,4% посещают российскую территорию один раз в год и реже. Только 23,2% признались, что в России не были никогда.

67% участников опроса заявили, что не видят «целенаправленного влияния» России на последнюю избирательную кампанию в Белоруссии. 30,8% не смогли оценить, было оно или нет.

На прошлой неделе в Конгрессе США прошли слушания по вопросу о «вмешательстве России в дела Белоруссии», на которых эксперты предлагали разные инструменты по «освобождению Минска от влияния Москвы».

В середине ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наблюдающаяся сейчас «напряженка» с Россией характерна только для дружественных стран.

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