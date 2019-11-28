Роскосмос заявил о «десятилетиях коррупции» на космических предприятиях

Руководители ряда предприятий Роскосмоса десятилетиями занимались тем, что с помощью нелегальных схем и прочих злоупотреблений выводили деньги, что вскрылось только при новом руководстве, заявил руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Роскосмос Артем Мельников.

«Я вам хочу сказать, что на предприятиях госкорпорации длительное время – десятилетиями существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью. Это и вывод денежных средств, и факты коррупции, и факты мошенничества, и злоупотребление», – передает слова Мельникова РИА «Новости».

Он заявил, что за последний год благодаря материалам служб внутреннего аудита возбудили более 15 уголовных дел.

Напомним, в ноябре президент Владимир Путин возмутился воровством, что на строительстве Восточного крадут «сотнями миллионов». Следственный комитет России позже сообщил, что направил в суд в общей сложности 42 уголовных дела по строительству космодрома.