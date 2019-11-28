У российского самолета треснуло стекло перед вылетом

У пассажирского самолета авиакомпании UTair треснуло лобовое стекло прямо перед вылетом. Воздушное судно должно было лететь из города Минеральные Воды в Москву.

Самолет заменили, проблему со стеклом заметил сотрудник аэропорта, сообщает «Рен ТВ».

На борту были зарегистрированы 140 пассажиров, на время ожидания резервного борта их разместили в отеле.

Ранее самолет авиакомпании UTair рейсом из Москвы в Уфу вернулся в столичный аэропорт Внуково из-за попадания птицы в лобовое стекло.