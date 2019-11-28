Скворцова назвала модель здравоохранения России «одной из эталонных»

Министр здравоохранения Вероника Скворцова на Всероссийском конгрессе пациентов заявила, что российская модель системы здравоохранения является одной из эталонных по сравнению с другими странами мира.

«Если кто-то из вас получал лечение в Германии, в Израиле, в Америке, в других странах, то вы совершенно по-другому взглянете, вернувшись сюда, на то, как организована помощь в России. Сейчас, просто для общего понимания, наша модель является одной из эталонных в мире», – сказала Скворцова, передает ТАСС.

Она отметила наличие большого числа недочетов в России, уточнив, что они локальны и возникают из-за недоработки на местах конкретных чиновников или врачей. «Эта система огромна, у нас 75 тыс. объектов в системе здравоохранения, сколько людей работают в системе – 2,5 млн только специалистов. <...> Но мы единственная страна мира, которая бесплатно посещает больных на дому, нигде больше нет вызова на дом – ни в одной стране мира», – добавила министр.

Кроме того, она рассказала, что пациенты в других странах мира ожидают бесплатные МРТ и КТ более трех недель. Скворцова также заявила, что в России со следующего года при подозрении на онкологическое заболевание можно будет сделать томографию в течение недели.

Ранее сообщалось, что Минздрав разработал проект модернизации первичного звена здравоохранения.

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