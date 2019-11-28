Нырявший с трубкой российский турист утонул в Таиланде

Турист из России утонул в таиландской бухте Пакок, ныряя с маской и дыхательной трубкой, сообщают СМИ.

В бухте погиб 28-летний россиянин Руслан Асаупов из Оренбурга, утверждает издание Phuket News, передает РИА «Новости».

Молодой человек прибыл на остров Пхукет 20 ноября и остановился в отеле Карон. 27 ноября он вместе с группой из 20 человек пошел на экскурсию по острову Рача-Яй, на которую часто записываются туристы, занимающиеся дайвингом.

Гид во время плавания зафиксировал, что Асаупов не двигался и вытащил его на берег, чтобы произвести искусственное дыхание и провести сердечно-легочную реанимацию. Спасти мужчину не удалось, он умер по дороге в Пхукет.

Местные правоохранительные органы сообщили, что уведомили о происшествии российское посольство в стране.

В начале ноября на одном и том же пляже в Таиланде за два дня утонули двое россиян.