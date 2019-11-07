На одном и том же пляже в Таиланде за два дня утонули двое россиян

Два российских туриста утонули в море у пляжа Карон Бич на таиландском острове Пхукет за вторник и среду, сообщили местные СМИ.

Как пишет интернет-портал Phuket News, первой жертвой стал утром во вторник 61-летний москвич Алтаф Шарифулин, плававший у берега в северной части пляжа Карон, где не работают муниципальные спасатели. Мужчину неожиданно унесла в море сильная волна, и он начал тонуть. Другие туристы сумели вытащить его на берег, но сотрудникам чрезвычайных служб и врачам не удалось реанимировать россиянина, передает РИА «Новости».

В среду вечером уже на южной оконечности пляжа Карон при похожих обстоятельствах 55-летний Сергей Ошкин из Южно-Сахалинска.

В обоих случаях ни муниципальных, ни гостиничных спасателей на месте происшествия никто не видел, полиция района Карон сообщила о гибели россиян в посольство России в Бангкоке и родным одного из погибших.

Как ранее сообщало издание, пляжи острова остались без постоянно дежуривших здесь профессиональных спасателей с начала октября 2017 года, поскольку организация, обеспечивавшая безопасный отдых туристов на воде, отказалась продлевать контракт с местными властями после предложения сократить расходы на содержание. В итоге спасателями на пляже временно стали военные моряки Таиланда и волонтеры.

Напомним, 15 октября 2017 года во время купания на пляже Карон на острове Пхукет в Таиланде утонул 42-летний российский турист.

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