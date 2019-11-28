В Тбилиси демонстранты подрались с полицией

У здания парламента в Тбилиси происходят стычки демонстрантов, которые пытаются блокировать работу высшего законодательного органа, с полицией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Драки начались после того, как полиция не разрешила протестующим расписать краской железные ограждения.

Радикальные молодежные организации и лидеры протеста, близкие к экс-президенту Михаилу Саакашвили, также пытаются прорваться к зданию правительства, где проходит заседание кабмина.

Правительственные учреждения взяты под особый контроль. Несколько радикалов задержаны силами правопорядка. При этом демонстранты не дают автомобилям полиции увезти задержанных.

Депутат от оппозиционной «Европейской Грузии» Елена Хоштария заявила, что акции, начатые после того, как 14 ноября парламент провалил голосование по проведению выборов в 2020 году только по пропорциональной системе, будут продолжены. По ее данным, задержаны три демонстранта. Между тем, в настоящий момент в акции участвуют несколько десятков человек, однако они настроены крайне агрессивно.

Премьер-министр Георгий Гахария заявил о «деструктивных, безответственных» лидерах оппозиции, которые «хотят блокировать работу государства». Глава МВД Вахтанг Гомелаури заявил, что не допустит возвращение страны в 1990-е годы, когда в Грузии царил хаос.

По его словам, попытки перекрыть движение, создавать дискомфорт гражданам, разжигать огонь в бочках на проспектах и улицах получат адекватный ответ – такие акции будут разгоняться.

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