Нефть подешевела на данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром продолжают снижаться на данных о росте запасов в США.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 18 центов – до 63,88 долларов за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь опустились на 24 цента – до 57,87 долларов за баррель, передает «Интерфакс».

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,572 млн баррелей, бензина – на 5,132 млн баррелей и дистиллятов – на 725 тыс. баррелей.