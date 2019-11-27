Школьницу из Новосибирска избили после инцидента с чаепитием

Школьницу из Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за того, что родители не сдали деньги, избили одноклассники, рассказала ее мама.

По словам женщины, дочь пожаловалась, что ей больно сидеть и рассказала, что ее пнул мальчик из класса. В больнице у девочки диагностировали сильный ушиб копчика и освободили от занятий, рассказала мама девочки «Комсомольской правде».

Она добавила, что один из одноклассников обвинил ее дочь перед всем классом в том, что из-за нее чаепития больше проводиться не будут.

Женщина считает, что ударившего второклассницу мальчика натравила его мама – подруга родительницы из комитета, которая выгнала девочку из-за стола на чаепитии. По поводу избиения женщина уже обратилась к участковому.

Напомним, восьмилетнюю девочку выгнали с общего чаепития, на которое ее родители не сдали деньги. Ребенок пришел на праздник со своими кексами.

После инцидента администрация школы запретила проводить чаепития.

Председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи Диана Гурцкая заявила в комментарии газете ВЗГЛЯД, что в психологической травме новосибирской школьницы виноват учитель.