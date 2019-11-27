Пострадавшей в ДТП в Доминикане российской девочке спасли руку

Девочке, которая пострадала в ДТП в Доминикане, удалось спасти руку. Данные о том, что 12-летней россиянке ампутировали обе руки, не подтверждаются, сообщил руководитель отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.

«У нее была проблема с одной рукой, ее смогли пришить, врачи говорят, что 80 процентов вероятность того, что рука восстановится. Вторая рука цела. Девочка останется в больнице, у нее и с матерью проблемы, тоже руку восстанавливают», - сказал Евдокимов РИА «Новости».

Он отметил, что в числе пострадавших есть те, кому ампутировали части тела. «Но пока информация уточняется», – подчеркнул он. Сейчас дипмиссия работает с компанией туроператором Anex Tour и со страховщиком.

В Доминиканской Республике автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком. В ДТП пострадали семнадцать россиян, все они госпитализированы, также сообщалось, что одной из пострадавших ампутировали обе руки. По факту происшествия СК начал проверку.