Калужанка осуждена за удар инспектора ДПС в пах

Дзержинский районный суд Калужской области признал виновной женщину, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, побила инспектора ДПС.

Инцидент произошел в июле 2019 года: женщина препятствовала задержанию и перевозке ее автомобиля на штрафстоянку, передает портал kaluganews.com.

Сотрудник ДПС «высказал подсудимой требование о прекращении ее противоправных действий». В ответ та ударила инспектора коленом в область паха.

Суд признал калужанку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Причинение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Ей назначили 1,5 года принудительных работ.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Москве в инспектора ДПС кинули гранату.