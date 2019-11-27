В Испании из воды достали подлодку с тремя тоннами кокаина

Приплывшую из Южной Америки подводную лодку с тремя тоннами кокаина, задержанную в Испании, удалось транспортировать в порт города Альдан и поднять на поверхность, пишут СМИ.

Субмарину подняли при помощи двух больших кранов над поверхностью воды, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету 20 minutos.

Доставку подлодки и ее подъем усложнили плохие погодные условия и ее вес.

Подлодка была возведена в Суринаме, Гайане или Бразилии, пишет газета La Voz de Galicia со ссылкой на данные следствия. Судно вышло в сторону Испании около трех недель назад.

Газета Pais отметила, что лодка пришла из Колумбии, двое задержанных членов экипажа – граждане Эквадора. По данным La Voz de Galicia, лодка пришла из Португалии.

Агентство Europa Press отмечает, что судья местного муниципалитета постановил заключить под арест задержанных без права освобождения под залог. Им предъявили обвинение в незаконном распространении наркотиков. Третьего члена экипажа, скрывшегося от властей, объявили в розыск.

На данный момент следствие пытается установить, какой из местных преступных кланов наркоторговцев ждал этот груз, отмечает Pais.

«Он (клан) должен быть очень влиятельным, чтобы иметь возможность потратить 1,5 млн евро на то, чтобы воспользоваться такой подлодкой, а потом ее выбросить», – заявили следователи.

Прибывшую из Южной Америки 20-метровую субмарину с кокаином нашли в устье реки в муниципалитете Кангас (провинция Понтеведра, автономное сообщество Галисия). Полицейские считают, что экипаж смог избавиться от части груза.

В начале ноября в Испании местные правоохранительные органы поймали контрабандиста наркотиков из России, в поимке им помогла плохая погода.